Die Konsensfabrik

Um Propaganda, Rudeljournalismus und den Kampf um die öffentliche Meinung geht es in einem neuen Buch, das Jens Wernicke herausgegeben hat: “Lügen die Medien?”. Dazu hat er eine Reihe erfahrener und namhafter Journalisten und Medienforscher – darunter Walter van Rossum (WDR), Ulrich Teusch, Volker Bräutigam (ARD), Ulrich Tilgner (ZDF), Stephan Hebel (FR), Noam Chomsky – befragt. Leute also, denen man schwerlich unterstellen kann, sie redeten der dumpfbackigen Parole “Lügenpresse” das Wort, die aber dennoch klar machen, dass es sich bei dem Buchtitel durchaus um eine rhetorische Frage handelt.

Was Helmut Schmidt 2010 konstatierte, dass “die politischen Journalisten eigentlich mehr zur politischen Klasse gehören und weniger zum Journalismus” – dass also das, was an Berichten und Kommentaren zur Politik in den Medien erscheint auch nicht nach journalistischen Grundsätzen und Standards gemessen werden kann, ist spätestens seit dem 11.September 2001 sehr offensichtlich. Solange die Nichtaufklärung des Jahrhundertverbrechens und ein auf Foltergeständnissen basierenderer Untersuchungsbericht von nahezu allen politischen Journalisten klaglos hingenommen wurde und wird, solange kann von echtem Journalismus keine Rede mehr sein. Wenn das geht, wenn ein derart offensichtliches B-Picture als Realität verkauft werden kann, dann ist schlechterdings alles möglich.

9/11 ist der Lackmus-Test in der Konsensfabrik des politischen Journalismus, stillschweigende Akzeptanz der offiziellen Legende zählt neben Rechtschreibkenntnissen zu den Mindestanforderungen der Branche. Skepsis und kritischer Verstand sind in der Schmuddelecke des Verschwörungswahns entsorgt.

Paul Schreyer zitiert in seiner Rezension des Buchs den von den Leitmedien hochgeschätzte Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen, der unlängst die die Frage, warum er für Verschwörungstheorien selbst nicht anfällig sei, mit dem schlichten Satz beantwortete : „Mein Systemvertrauen ist letztlich größer.“

That’s it. Und so sind wir im postfaktischen Zeitalter wieder im dogmatischen Mittelalter angelangt, wo einst die “Una Sancta Catholica” als Konsensfabrik fungierte und ihre hochheilige Inquisition “Systemvertrauen” herstellte. Mit Foltergeständnissen wurde auch schon damals Politik gemacht und dank des Niedergangs des Journalismus funktioniert das bis heute.

Wie und warum es funktioiniert, darauf wirft dieses Kompendium einen ebenso fundierten wie ernüchternden Blick – auf eine Ruinenlandschaft. Des politischen Journalismus und des Vertrauens, das das Publikum ihm entgegenbringt….

Jens Wernicke (Hrsg.):Lügen die Medien? Propaganda, Rudeljournalismus und der Kampf um die öffentliche Meinung. Westend-Verlag, 368 Seiten, 18 Euro