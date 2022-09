Notizen vom Ende der unipolaren Welt – 46

Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine hat sich meine Morgenlektüre um zwei Quellen erweitert, auf die ich gerne wieder verzichten würde: die militärischen “Briefings” der Verteidigungsministerien aus Kiew und aus Moskau. Weil das, was dort behauptet wird, nicht direkt überprüft werden kann und auch kaum weitere unabhängige Quellen existieren, um die Angaben über Materialverluste, Landgewinne, Tote und Verwundete zu verifizieren – und gleichzeitig klar ist, dass beide Seiten propagandistisch stets zu ihren Gunsten über,- bzw. untertreiben – kann der Wahrheitsgehalt der jeweiligen Behauptungen nicht sofort, sondern wenn überhaupt erst im Nachhinein ermittelt werden. Wer sich im Propagandanebel des Kriegs ein Bild der Realität machen will, muss herausfinden, welche der beiden Parteien weniger lügt.



Meine Einschätzung nach den ersten Tagen, dass die russischen Briefings sachlicher und realitätsnäher sind als die ukrainischen, hat sich seitdem immer wieder bestätigt. Dass ich anfangs vermutete, der Krieg sei in wenigen Wochen erledigt, weil Russland haushoch überlegen ist, war der naiven Vorstellung gefolgt, dass die Russen so Krieg führen wie die Amerikaner und mit ihren Bomberstaffeln einfach alles in Schutt und Asche legen. Dass die “Spezielle Militäroperation” genannte Invasion ein andere Form der Kriegsführung war, stellte sich erst nach und nach heraus, ebenso wie die Finte mit dem Vormarsch Richtung Kiew in den ersten Tagen, von der sich die Russen vielleicht eine schnelle Kapitulation erhofft hatten, die dann nicht kam, ihnen aber auch ermöglichte, im Osten, wo sich der Kern der ukrainischen Armee eingebunkert hat, ihre Artillerie ungestört aufzufahren – und die ukrainische “Maginot-Linien” unter Beschuss zu nehmen. Mit Dauerfeuer, das erst endet, bis aus den jeweiligen Festungen und Stellungen keine Gegenwehr mehr erfolgt. So lässt sich das scheinbar langsame Vorrücken der russischen Streitkräfte erklären, nicht aber, dass auf diese Weise schon über 47.000 russische Soldaten ums Leben gekommen sein sollen, wie Kiew behauptet. Näher an der Wahrheit scheinen mir dagegen die Verlustzahlen der ukrainischen Truppen zu liegen, die laut einem Ende August geleakten Dokument bei 79.000 Toten und 42.000 Verwundeten liegen soll. Der ukrainische General Serhiy Krivonos spricht sogar von “hundertausenden” Toten.



Überprüfen kann ich diese Angaben nicht, wer weniger lügt, kann aber vielleicht ein Blick auf die Landkarte und die Frontlinie zeigen, die sich seit Monaten nicht zugunsten der Ukraine verändert, sondern nur zugunsten der Gebiete unter russischer Kontrolle. Was bei den gigantischen Verlusten der Russen, die Kiew täglich postet, eigentlich völlig unmöglich ist. Genauso unmöglich und bizarr wie die landauf landab kolportierte Behauptung, dass russische Truppen ein von ihnen selbst kontrolliertes Kernkraftwerk beschießen würden. Aber wenn CNN, BBC und “Tagessschau” es melden und melden, muss ja wohl was dran sein.

So wie an der seit Wochen angekündigten “Gegenoffensive” der Ukraine, die schon nach zwei Tagen zu einem Desaster führte, was niemanden überraschen kann, der schon einmal “Command & Conquer”, “Starcraft” oder ähnliches gespielt hat: Bunker und geschützte Stellungen lassen sich auch von schwächeren Truppen lange verteidigen, wenn Munition und Versorgung gegeben sind. Wenn es aber zum Angriff auf freiem Feld übergeht, brauchte es mehr Männer und Material, um nicht hoffnungslos verloren zu sein und nieder gemäht zu werden. So wie es jetzt den ukrainischen Angreifern geschah, die aus ihren Stellungen in Städten, Dörfern und Stützpunkten Richtung Kherson hinaus auf die offene Steppe geschickt wurden, was (laut russischen Angaben) 1.700 von ihnen nicht überlebten, ebenso wenig wie Dutzende Panzer, vier Kampfjets sowie viele weitere Fahrzeuge. Immerhin wurden ein paar Dörfer zurückerobert, doch kaum als Erfolg der “Gegegnoffensive” überall gemeldet mussten sie schon wieder aufgegeben werden. Ein zweiter Anlauf endete dann mit 350 toten Soldaten und wiederum Tonnen von zerstörtem Material. Wenn sie sich fragen, welche Strategen es sind, die ihre Truppen derart ins offene Messer laufen lassen – es sind, laut CNN, amerikanische Experten, die diese Gegenoffensive vorbereitet haben. Also dieselben, die gerade von der Barfußtruppe der Taliban aus Afghanistan verjagt wurden. Dazu hatte ich vor einem Jahr schrieben:

“Die Leute sagen, das Pentagon hätte keine Strategie”, sagte der Militär-Stratege und Air-Force-Pilot John Boyd einmal, “aber sie liegen falsch. Das Pentagon hat eine Strategie und die lautet: Unterbreche niemals den Geldfluß, vermehre ihn.” Weil kein 4-Sterne-General und kein Politiker für verlorene Kriege zur Verantwortung gezogen wird, kann auch “Sleepy Joe” Biden, der einen halbwegs geordneten Abzug verschlafen hat, das Chaos in Kabul einfach den “den Afghanen” zuschreiben. Und seine Generäle müssen nach dem nunmehr versiegenden gigantischen Geldfluss im “Great War On Terror” neue Dollarströme generieren.

Dank der russischen “Intervention” in der Ukraine- pardon, so nennt man das nur, wenn USA und NATO militärisch angreifen – dank des russischen “Angriffskriegs”, der seit Dezember 2021 herbei geschrieben und dann mit schweren Angriffen auf die Donbass-Region ab Mitte Februar regelrecht provoziert wurde, fließen die Ströme jetzt reichlicher denn je. Und auch dieses Mal wird kein General, kein Stratege. kein Politiker für irgendetwas zur Verantwortung dafür gezogen: nicht für die Menschen, die zu Tausenden als Kannonenfutter verheizt werden, nicht für die Zerstörungen und das Leid, die der Krieg anrichtet, nicht für die Billionen, die in diesem brutalen Spiel – “Unterbreche niemals den Geldfluss!” – verballert werden. Und wenn auch in der Ukraine, wie in Afghanistan, Irak, Libyen…am Ende nur Gräber, Chaos und Ruinen bleiben, ist dieses schreckliche Gemetzel für die Pentagon-Strategen schon jetzt ein Erfolg. Es geht nicht um Frieden, Freiheit oder Menschenerechte, es geht um Krieg in Permanenz.

(wird fortgesetzt)

Die bisher erschienen “Notizen” hier

Das Buch über die Geschichte und Hintergründe des Ukraine-Kriegs:

Mathias Bröckers/Paul Schreyer: Wir sind IMMER die Guten – Ansichten eines Putinverstehers oder wie der kalte Krieg neu entfacht wird, Westend Verlag (2019)