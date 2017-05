100 Jahre JFK (6): Wie ein geheimer “Back Channel” mit Russland den Atomkrieg verhinderte

Er verließ die Sitzung mit dem Hinweis, dass wohl alle verstanden hätten, »wie unbefriedigend die derzeitigen Alternativen sind« – doch für ihn ließen diese unbefriedigenden Möglichkeiten nur eine einzige Wahl zu: nämlich die, den Krieg, den seine Militärs und große Teile seines eigenen Kabinetts forderten, unter allen Umständen zu verhindern…. – und er machte sich daran, die letzte Option zu nutzen, von denen weder die Militärs noch die Geheimdienste und sein Kabinett zu dieser Zeit wussten: seinen geheimen »Back Channel« mit dem Partei- und Regierungschef auf der anderen Seite des eisernen Vorhangs, den Kontakt mit Nikita Chruschtschow. Vermittelt über seinen Bruder und einen in Washington stationierten russischen Journalisten hatte Kennedy kurz zuvor einen Briefwechsel mit dem Kremlchef begonnen, und dieser erst 1993 im Rahmen des Freedom Of Information Act an die Öffentlichkeit gekommene Austausch wirft ein faszinierendes Licht nicht nur auf die aktuelle Krise im Oktober 1962, sondern auch auf die Rolle, die Persönlichkeiten an den Schaltstellen der Macht in entscheidenden Momenten spielen können. Denn auch Chruschtschow fühlte sich umringt von säbelrasselnden Generälen, die von politischen und diplomatischen Problemlösungen wenig und von massiven militärischen Aktionen umso mehr hielten. So sahen sich beide Staatsmänner genötigt, diskret hinter dem Rücken ihrer Beraterstäbe direkte Verhandlungen miteinander aufzunehmen. Zu welcher Katastrophe es ohne diese beiden um Frieden bemühten Führer im Herbst 1962 hätte kommen können, wurde erst 40 Jahre später bei einer historischen Konferenz in Havanna wirklich klar, als die teilnehmenden ehemaligen Mitglieder der Kennedy-Regierung erfuhren, dass damals nicht nur 12.000 russische Truppen auf Kuba stationiert waren, wie die CIA angenommen hatte, sondern insgesamt 40.000 – und diese nicht nur mit Mittelstreckenraketen, sondern auch mit nuklearen Sprengköpfen ausgerüstet waren. »Robert McNamara fiel fast vom Stuhl«, schreibt Arthur Schlesinger über diese Konferenz, »als der damalige Chef des Kontingents der Roten Armee auf Kuba das plötzlich enthüllte. … Damit hätten wir niemals gerechnet.«

Umso segensreicher war der Kompromiss, den Kennedy mit Chruschtschow dann über ihren geheimen Kanal und vorbei an ihren schießwütigen Cowboys und Rotarmisten aushandelten: Die USA würden ihre auf Russland gerichteten Jupiter-Raketen in der Türkei abziehen, die Russen ihre Raketen auf Kuba, und beide Seiten verpflichteten sich, nach diesem Abzug auf alle Invasionsversuche zu verzichten. Was im Nachhinein als meisterhafte diplomatische Intervention erscheint, stand in diesen Tagen auf Messers Schneide, denn bis auf seine engsten Vertrauten – seinen Bruder Robert und Berater Ted Sorensen – stand Kennedy bei seiner Entscheidung völlig allein.