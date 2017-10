Die geheimen JFK-Akten (4): Trump will nichts mehr blockieren

Donald Trump hat getwittert, dass er alle Kennedy-Files freigeben wird – wobei das offizielle Statement des Weissen Hauses das notorische Hintertürchen ( “…unless agencies provide a compelling and clear national security or law enforcement justification otherwise.” ) natürlich offenließ.

Subject to the receipt of further information, I will be allowing, as President, the long blocked and classified JFK FILES to be opened.

