Kleines Stürmchen auf die Demokratie

Puh…das war ja knapp. Um ein Haar hätten der Wikinger-Schamane und eine Horde QAnonisten tatsächlich die Demokratie abgeschafft und Donald zum Diktator ausgerufen. Das Capitol (aka “Herz der Demokratie”) hatten sie schon so fest im Griff, dass gar niemand mehr fragt, wer sie eigentlich reingelassen hat. Doch nicht etwa die Polizei ? So etwas mutmaßen nur gefährliche Schwurbler wie Cläuschen Kleber (ZDF), die sich dafür auf der Atlantikbrücke sicher noch ernsthafte Ermahnungen anhören müssen. Zumal ja längst klar ist, wer hinter den “Putschisten” steckt und für diesen Sturm auf das Herz der Demokratie verantwortlich ist: die Überwachungskameras im Capitol samt ihrer Gesichtserkennung lassen keinen Zweifel. Und wer sonst hätte den perfiden Plan aushecken können, eines der normalerweise am stärksten gesicherten Gebäude des Landes am Tag einer lang angekündigten Großdemonstration von 50.000 mit ein paar Laufgittern und einer Handvoll Cops mit Basecaps abzusperren – und dann ein paar Protestler einfach mal durchzulassen.

Aber zum Glück hat der Ultraböse seine Rechnung ohne die Wehrhaftigkeit des demokratischen Systems und seiner Ordnunghüter gemacht, die am Ende ohne großes Blutvergießen (nur eine mit Trump-T-Shirt bewaffnete Angreiferin musste per Nackenschuß gestoppt werden) den Sturm auf das Capitol abwehren konnten. Auch der Sachschaden hielt sich in Grenzen. So war die demokratische Ordnung schnell wiederhergestellt und schon am Abend konnte beschlossen werden, dass bei den Wahlen alles in Ordnung war und somit Joe Biden der offizielle Sieger nach Punkten. Und nicht nur das: auch der Trumpismus aka Faschismus aka Rassismus aka Populismus, der jetzt der ganzen Welt seine wahre anti-demokratische Fratze gezeigt hatte, war damit erledigt. Und der Führer gleich mit, denn man hatte ihm einfach den Saft abgedreht und so auch auf Twitter und Facebook die Demokratie umgehend wiederhergestellt.

Was vier Jahre Fake News aka Russiagate aka Ukrainegate aka Impeachment nicht geschafft hatten, war jetzt mit dem Stürmchen auf die Demokratie an einem Tag erledigt: Trump aka Hitler aka Putinmarionette verkündet eine geordnete Amtsübergabe! Und seine Wähler, immerhin über 70 Millionen, die sich gern als “Patrioten” bezeichnen, sind als durchgeknallte Wotan-Jünger ein für allemal unten durch. Kurz: Viel besser als mit diesem kleinen “Angriff auf das Herz der Demokratie” und seiner überaus erfolgreichen Verteidigung hätte es kaum kommen können. Man stelle sich vor, die 50.000 hätten sich zu einer Belagerung des Parlaments entschlossen, Zelte aufgebaut, große Feuer gemacht und zur Verteidigung ihrer “Autonomen Zone” bewaffnete Milizien herangeholt – worauf der russische Botschafter dort Kekse verteilt hätte. Das hätte böse enden können, für die Demokratie und überhaupt – so aber ist sie dank einem kurzen Stunt und großem Medienorchester gerettet. Auch wenn das Ganze ein Geschmäckle hat und so riecht wie die Propaganda-Nummer des Berliner Reichtagssturms im vergangenen August, mit der die Großdemo gegen die Corona-Maßnahmen kontaminiert wurde – es funktioniert. Sowohl das allgemeine Empörungsmanagement wie auch das große Aufatmen über die sofortige Rettung der Demokratie, die nach vier Jahren am Abgrund durch diesen Blitz-Putsch fast noch über die Klippe gestürzt wäre, nun aber dank Onkle Joe am Ruder reanimiert einer neuen Blüte entgegensehen darf. Wir hatten gerade noch mal Glück…