The Russian Art Of War

“Die Russen sind nicht so stark, wie man denkt”, sagte Olaf Scholz im Bundestag um weitere Waffenlieferungen zu rechtfertigen. Auch wenn er das Suizid-Kommando von Taurus-Lieferfungen ablehnt, will der Kanzler noch immer bis zum letzten Ukrainer kämpfen lassen. Weil es keinen “Diktatfrieden” Putins geben dürfe, was freilich nichts anderes bedeutet, als den Süden und Osten der Ukraine einschließlich der Krim zurück zu erobern. Scholz scheint nach wie vor der Illusion von einem Sieg auf dem Schlachtfeld und der fatalen US-Strategie anzuhängen, dass man mit diesem Krieg Russland schwächen, die Russen zum Aufstand gegen Putin bringen und eine Jelzin-artige Marionette installieren könne. Dabei sollte mittlerweile ziemlich klar geworden sein, dass mit diesem Krieg nicht Russland, sondern Europa und allen voran Deutschland geschwächt wird (und nur die USA mit Waffen,- und Fracking Gas-Export davon profitieren), dass Russland fester denn je im Sattel sitzt und es eher zu Aufständen gegen Scholz, Macron und ihre EU-Kollegen kommt als gegen Putin. Aber wenn die letzte rote Sozen-Mütze im Parlament, Fraktionschef Mützenich, nur mal vorsichtig darauf hinweist, dass man Kriege auch “einfrieren und beenden kann”, ballert Minister Pistolius sofort aus der Hüfte, ein Waffenstillstand “würde nur Putin helfen”. Der Kollege Küppersbusch weist sehr richtig darauf hin, dass wir mit dem zwischen BRD und DDR “eingefrorenen” Kalten Krieg eigentlich recht gute Erfahrungen gemacht haben. Jedenfalls deutlich unblutigere als derzeit an der Front in der Ukraine gemacht werden. Weshalb wir hier schon im vergangenen Juni statt nutzlosen Leoparden die diplomatische Expertise Deutschlands in Sachen friedlicher Landesteilung gefordert haben:

Was tun, um das Gemetzel so schnell wie möglich zu beenden ? Vor einem Jahr schrieb ich hier (Notizen*33), dass die anstehende Nachkriegs-Teilung der Ukraine sich wahrscheinlich entlang der politischen Grenze vollziehen wird, die bei der letzten Wahl vor dem Putsch 2014 von den Wählern gezogen wurde – dass statt Panzern mit Wehrmachts-Kreuz eher die diplomatische Expertise aus Deutschland gefragt wäre, wie man ein Land möglichst zivilisiert und friedlich teilt. Auch wenn es so einfach wie mit BRD/DDR oder mit Süd,-und Nordkorea wohl nicht geht, weil Russland eine NATOstan-Präsenz in der Rest-Ukraine nicht akzeptieren wird. Mit militärischer Neutralität und dem Abzug von Mittelstrecken-Raketen aus Osteuropa wäre eine solche Teilung aber durchaus machbar, wobei ein solches Zugeständnis für die USA zur Zeit noch nicht in Frage kommt. Das sinnlose Schlachten wird also noch eine Weile weiter gehen – verhandelt wird wahrscheinlich erst, wenn alle Leoparden eliminiert und zigtausend Männer mehr getötet oder verletzt sind. Und die Sanktions-Orgien Deutschland und Europa noch tiefer in den ökonomischen Abgrund getrieben haben.

Notizen vom Ende der unipolaren Welt – 86

Mittlerweile sind neun EU-Länder in einer Rezession, allen voran der “kranke Mann” in Europa: Deutschland, der als zweitgrößter Sponsor des Kriegs nicht einsehen will, dass mehr Waffen nicht helfen und die Niederlage unausweichlich ist. Der Krieg gegen Russland, der 2014 mit dem vom Westen eingefädelten “Maidan”- Putsch in Kiew begann, der mit den vom Westen sabotierten Minsk-Verhandlungen schon vor seiner Eskalation hätte enden und vor zwei Jahren in Istanbul beigelegt werden können, als sich Ukrainer und Russen schon weitgehend geeinigt hatten – dieser Krieg konnte nicht erfolgreich sein, weil die westliche Strategie auf Unwissen, Ignoranz und Hybris beruhte. Die auch noch bei Olaf Scholz durchscheint, wenn er behauptet “Russland ist nicht so stark, wie man denkt.” Wer immer mit diesem “man” gemeint sein mag, ist freilich deutlich näher an der Realität als die Propagandisten und Kriegstreiber, die seit zwei Jahren auf stetig wachsenden Leichenbergen stehen und behaupten, dass Russland morgen Munition und Raketen ausgehen. Allein letzte Woche wurden im ganzen Land einschließlich Kiew 49 Ziele von Präzisionsraketen getroffen, nachdem die Luftabwehr zuerst von Drohnen lokalisiert und dann durch eine Welle von Attacken ausgeschaltet wird; der dritte Schlag eliminiert dann das eigentliche Ziel. Vorgestern das Hauptquartier des Militärgeheimdiensts in Kiew und eine Drohnenfabrik, gestern Nacht erfolgten dutzende Angriffe auf die Energieversorgung im ganzen Land, und die ukrainischen Verteidigungslinien werden Tag und Nacht von FAB 500 und 1500 (mit 500 bzw. 800 kg TNT) heimgesucht. Die mit einem Gleitsystem ausgerüsteten Bomben können 50 Kilometer fliegen, zielgenau gesteuert werden, kosten im Vergleich zu Marschflugkörpern nur Pfennigbeträge und werden massenhaft produziert, neuerdings auch als FAB 3000 mit nochmals verdoppelter Sprengkraft. Gegen diese Dinger hilft keine noch so dicke Betonfestung, kein noch so tiefer Bunker.



Den Cartoon oben haben wir hier vor zwei Jahren schon einmal gezeigt, mittlerweile liegt der arme Ukrainer, den die drei Schufte gegen den Bären gehetzt und in die Niederlage geführt haben, mit abgebrochenem Speer schon am Boden – aber sie hetzen weiter. Gerade war der US-Senator Graham in Kiew und hat gefordert, das Rekrutierungsalter herunter zu setzen, weil an der Front das Kanonenfutter ausgeht; bei seinem letzten Besuch im vergangenen Mai hatte er noch betont, dass das Töten von Russen sei ein gutes Investment: “the best money we ever spent!” Okay, für den militärisch-industriellen MICIMAT ist der Krieg schon jetzt ein hervorragendes Geschäft, denn alles, was die die Russen in der Ukraine Tag für Tag verschrotten, muss ja nachbestellt werden; für Blackrock, die sich schon Millionen Hektar ukrainisches Agrarland gekrallt haben und Shell/Exxon, die auf die riesigen Erdgasvorkommen im Donbass scharf sind, lohnt es sich aber erst, wenn die Beute eingefahren und ausgeschlachtet werden kann. Weshalb ein Ende des Schlachtfests nicht in ihrem Sinne und “Russland besiegen” nach wie vor auf der Agenda ist.

Ebenfalls vor zwei Jahren – am 16.März 2022 – habe ich auf die Analysen von Jacques Baud, dem ehemaligen Schweizer Nachrichten-Offizier und UN-Waffenkontrolleur u.a. in der Ukraine, zum ersten Mal verwiesen – und sie seitdem oft zitiert, weil ich ihn anders als die im TV herumgereichten Think-Tank-Politologen für einen echten Militär-Experten halte. Sein neues Buch, “The Russian Art of War – How The West Led Ukraine To Defeat” liegt jetzt auf meinem Schreibtisch (und kommt hoffentlich bald auch auf deutsch heraus, um es den hiesigen Lumpen-Bellizisten und Pre$$titutes um die Ohren zu schlagen). Baud rekuiert nicht auf Geheimwissen, sondern auf seine fast 40-jährige Erfahrung mit Krieg und Waffen und seine Kentnisse aus Funktionen bei der NATO, der UN und als Kontaktmann des russischen Generalstabs. Zum Wochenende hier ein Interview zu seinem Buch.

