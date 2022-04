Notizen vom Ende der unipolaren Welt – 16

Nach dem kleinen Ausflug mit James Bond in den Katakomben von Azovstal bekam ich Post mit der Aufforderung, doch in diesem Doku-Fiction-Stil weiter zu schreiben, weil das “wahrscheinlich näher an der Wahrheit als die Tagessschau” und “so spannend und toll zu lesen” sei. Mal schauen, vielleicht muss ich ja mit Sven Boettcher den Bestsellerautor John S.Cooper wiederbeleben, der wie nach 9/11 aus den in der Tagesschau “vergessenen” Fakten einen Thriller bastelt. Bis dahin ist aber noch das Sammeln solcher Realitätspartikel angesagt und eines, besser gesagt Billionen davon, zeigt diese Karte: Es sind Billonen Kubikmeter Gas im Dnjeper-Donetzk-Becken, ein weiteres, kleines Feld liegt im Westen des Landes. Um diese Schätze durch Fracking abzubauen, hatten Shell und Exxon lange an Verträgen mit der Regierung in Kiew gearbeitet, doch zogen sich nach der Abspaltung der östlichen Republiken 2015 aus diesen Deals zurück.

Es ist also kein Zufall, dass die Frontlinie des aktuellen Kriegs fast identisch ist mit der Lage dieser Bodenschätze und es hatte einen wörtlich zu nehmenden tieferen Grund, warum seitens der USA und ihrer Euro-Vasallen eine friedliche Wiedervereinigung der Ukraine entsprechend der Minsk-Verträge verhindert wurde und der als Friedenspräsident angetretene und gewählte Präsident Zelenski zum Kriegstreiber mutiert ist.

Willkommen in Pipelinestan, beim Kampf um die Lebensadern, die Energie, der Industriestaaten, der schon bei den vergangenen Kriegen in Afghanistan, Irak, Syrien und Libyen im Hintergrund eine ebenso entscheidende Rolle spielt. Wären die Taliban mit den Mini-Transitgebühren für die geplante UNOCAL-Pipeline zufrieden gewesen, hätten sie 2001 an der Regierung bleiben können, hätte Assad seine Zusage einer Pipeline von Katar ans Mittelmeer nicht zurückgezogen, wäre Syrien nicht mit Krieg überzogen worden, dasselbe gilt für Irak und Libyen, die gewagt hatten, ihr schwarzes Gold gegen Landeswährungen zu verkaufen und den Petro-Dollar zu unterlaufen. Und auch im aktuellen Krieg geht es einmal mehr um Rohstoffe und ihre Kontrolle – und um Flüssiggas für Europa nicht aus den USA, wo es ohnehin den Peak schon überschritten hat, sondern aus einer US-Kolonie Ukraine: nicht über den ganzen Atlantik, sondern mit einem Katzensprung übers Schwarze Meer nach Europa! Wo die Nachfrage nach dem Schiefergas trotz seiner ökologischen und ökonomischen Fragwürdigkeit ja gegeben ist, nachdem Nordstream 2 erfolgreich abgeklemmt wurde und NS1 dem Wirtschaftskrieg alsbald ebenfalls zum Opfer fallen könnte.



Derlei geo-ökonomische Kalkulationen dürfte auch der globale Schachspieler des Imperiums, Zbigniew Brzezinski, im Hinterkopf gehabt haben, der als ehemaliger Ziehvater Osama bin Ladens grundsätzlich nichts dagegen hatte, in der Ukraine faschistische Sturmtruppen zu bewaffnen und schon Anfang Mai 2014 die Obama-Regierung aufforderte, die US-Bevölkerung endlich zum Krieg zu mobilisieren und die »Freiheitskämpfer« in Kiew mit Waffen zur Rückeroberung der abgefallenen Ost-Provinzen auszurüsten:



»Die Ukrainer werden nur kämpfen, wenn sie denken, dann auch Hilfe vom Westen zu bekommen, besonders bei der Versorgung mit Waffen, um einen erfolgreichen Städtekampf zu führen. Sie können die Russen nicht auf offenem Feld schlagen, wenn Tausende Panzer einrollen. Sie können sie nur durch andauernden Widerstand in den Städten schlagen. Dann würden die ökonomischen Kosten des Kriegs für die Russen dramatisch ansteigen, und er würde politisch sinnlos. Um aber eine Stadt zu verteidigen, braucht man tragbare Antipanzergeschütze, tragbare Raketen und etwas Organisation.«



Das liest sich acht Jahre später wie eine Liste des Arsenals, mit dem NATOstan diesen Krieg aktuell versorgt und bis zum letzten Ukrainer führen lassen will. Weil aber auch die Russen nicht nur mit dieser US-Strategie vertraut sind, sondern auch ziemlich genau mitbekommen, was derzeit an Waffen in die Ukraine hineinkommt, werden sie sich auf die gewünschten Städtekriege wohl nicht einlassen. Wie sieht die russische Strategie aus ? Dazu zitiert John Helmer – Veteran der US-Korrespondenten in Moskau – einen kandaischen Militärvetranen:

“Ein kanadischer Militärveteran mit Erfahrung in der Kriegsführung der NATO analysiert die operative Karte folgendermaßen: “Ich glaube, dass die Stavka (der Generalstab) die Ukrainer in ihren Bann zieht, indem sie die Ost-West-Korridore offen lässt, so dass sie sich, ob zu Recht oder zu Unrecht, keine allzu großen Sorgen über die Lieferungen aus dem Westen machen. Die Ukrainer werden in den Kessel östlich des Dnjepr hineingezogen; diese Bewegung wird auch durch ihren tiefen Glauben an ihre eigene Propaganda genährt – ‘wir haben sie aus Kiew verjagt’, ‘wir haben sie in Charkow und im Donbass gestoppt’, ‘Mariupol leistet immer noch Widerstand’. Sie glauben auch, was ihre US-Ausbilder und -Berater ihnen über die Wirksamkeit der NATO-Waffen und anderer Unterstützung erzählt haben. Der ständige Unsinn über die russische Schwäche, der von den Medien und den Politikern in den sicheren Häfen hierzulande verbreitet wird, hilft ihnen auch nicht weiter. Diese Haltung scheint den Russen ganz recht zu sein.

Eines ist sicher – die Stavka ruft erhebliche Reserven ab, während die Ukrainer im In- und Ausland den Boden des Fasses ausschöpfen, um ihre Reihen zu verstärken. Jetzt bahnt sich sicherlich ein großer Kampf an. Wird es einen konzertierten Angriff auf die ukrainische Logistik in Verbindung mit der Offensive im Osten geben? Das ist gut möglich.(…)

Was passiert, wenn die Stavka “Go!” sagt und all diese Ukrainer, ausländischen weißen Rassisten und Söldner trotz der Waffenlieferungen eingekesselt und vernichtet werden? Was passiert, wenn die Haupttaktik der USA für diesen Krieg – die Aufstellung einer Stellvertreterarmee unter der Flagge der SS und anderer Faschisten – in diesem relativ kurzen Zeitraum offen und gründlich besiegt wird(…) Was ich sehe, sind Russen, die die zivile Autorität rehabilitieren, das heißt die russische Autorität von Cherson im Süden bis Sumy im Norden. Ich glaube nicht, dass die Galizier am Ende Odesssa oder Charkow und Sumy haben werden. Wenn die östliche Armee vernichtet wird, könnte Zelenskys Regime in internen Kämpfen zusammenbrechen. Er könnte gelyncht oder verschleppt werden, bevor die Russen eintreffen.”

John Helmer zitiert einen weitere interessante Prognose:

“Eine gut informierte Moskauer Quelle mit engen Kontakten zur Donbass-Führung geht davon aus, dass die künftige Landkarte der Ukraine klar wird, sobald die nächsten beiden großen Schlachten abgeschlossen sind – die erste um Kramatorsk, die zweite um Charkow.

Der russische Plan, so die Donbass-Führung, sieht vor, die Ukraine in “eine lose Konföderation umzuwandeln, in der die östlichen russischsprachigen, orthodoxen Regionen Charkow, Lugansk, Donezk, Saporoschje, Cherson, Nikolajew, Mariupol und Odessa die Kontrolle haben werden. Sie werden von neu eingesetzten Verwaltungen und lokal rekrutierten Sicherheitskräften verwaltet, die beide von Russland kontrolliert werden. Dniepropetrowsk, Poltawa und Krementschuk werden wahrscheinlich Teil dieses föderalen Bündnisses sein, das stark genug sein wird, um die nächsten ukrainischen Präsidentschaftswahlen zu gewinnen und Wladimir Zelenski abzulösen.” Zelenskys Amtszeit endet voraussichtlich im März 2024. Wahrscheinlich wird sie aber schon früher enden. Die Zukunft Kiews in diesem neuen föderalen Gemeinwesen ist noch ungewiss, wie die Quellen einräumen. Nach Ansicht der Donbass-Führung wird die Zukunft Galiziens im Westen “eine Mini-Föderation konkurrierender ethnischer Nationalgruppen – katholische Ukrainer, Ungarn, Slowaken, Polen, Rumänen und andere. Eingesperrt, ohne exportierbare Ressourcen außer Flüchtlingen, Söldnern und Mädchen, blockiert von Weißrussland im Norden und Russland im Osten, wird die galizische Waffenplattform, die die USA und Kanada um Lemberg herum geschaffen haben, ihrer politischen Macht in Kiew beraubt werden. Nach der Zerstörung ihrer schweren Waffen, ihrer Treibstoffvorräte und ihrer Kommandozentralen werden sie motiviert sein, ihre Ideologien und ihre persönlichen Waffen gegeneinander zu richten. Zwischen ihnen und dem Osten wird der russische Plan zur Entmilitarisierung des Landes die Rückkehr von Massenbedrohungen und NATO-Stützpunkten östlich des Dnjepr verhindern.

Den Quellen zufolge handelt es sich weder um einen Plan zur Auflösung der alten Ukraine noch um einen Plan für den Beitritt Noworusslands. Es ist ein Plan, “um die Ukraine gebrochen zu halten”, bei dem die großen Bruchlinien nach Westen verlagert werden – und dort bleiben.”

Das scheint ein realistischer Plan für eine militiärisch neutrale Ukraine, der nach der Niederlage der ukrainischen Armee im Osten umgesetzt werden könnte. Dass diese Niederlage unausweichlich ist, wenn Russland nicht mehr nur die schlanke Eingreiftruppe dieser “Special Military Operation” (SMO) einsetzt, sondern die gesamte Armee mit ihrer Feuerkraft zum Einsatz kommen, hatte ich hier unter Berufung auf Militärexperten wie Scott Ritter und andere, schon öfter ausgeführt. Dass die “Moskva”, das alte Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte am 14.4. gesunken ist – ob aufgrund von Raketen- Beschuss, wie die Ukraine reklamiert, einer Seemine oder einem Sabotageakt ist z.Zt. noch unklar – wird daran nichts ändern. Dass die Russen nun die SMO-Handschuhe abstreifen und einen “amtlichen” Krieg beginnen, deutet sich jetzt an der Asovstal-Festung in Mariupol an. Während wir in der letzten Folge noch halb-fiktional mutmaßten, dass Putin die einstige Industrie-Perle der Sowjetunion nicht zerstören will, haben strategische Bomber der russischen Luftwaffe vorgestern Nacht zugeschlagen und auf das angeblich von Zivilisten geräumte Gelände Dutzende großkalibrige FAB-500 und mehrere FAB-3000 bunkerbrechende “Mega-Bomben” abgeworfen. Danach dürfte aus den Katakomben kaum noch einer der Asov-Brigadisten und ihrer Kombattanten heil entkommen. Auch nicht aus den Biowaffen-Laboren, die dort angeblich betrieben wurden – wie auch an dutzenden anderen Standorten in der Ukraine, wie aus den Russland in die Hände gefallenen Dokumenten zweifelfrei hervorgeht. Auch unter Beteiligung des Instituts für Mikrobiologie der Bundeswehr und des Fritz Löffler Instituts Greifswald, wie jetzt die Sprecherin des russischen Aussenminsteriums noch einmal herausgestellt hat.:



“Seit 2016 gilt als der größte ukrainische Partner des Instituts für Mikrobiologie der Bundeswehr nach seinen eigenen Angaben das Institut für experimentelle und klinische Tiermedizin in Charkow. Das Zusammenwirken erfolgt im Rahmen des Projekts “Ukrainisch-deutsche Biosicherheitsinitiative für ein Zoonosen-Risikomanagement nahe der EU–Außengrenze”. Da sein offizielles Ziel die “Verbesserung der Biosicherheitslage” in der Ukraine und “insbesondere im Osten des Landes” lautet, stellt sich eine rhetorische Frage, welche Grenze die deutschen militärische Biologen als Außengrenze für die Zone ihrer Berufsinteressen betrachten. Die russisch-ukrainische Grenze?”

Während die Ostseezeitung nach Hinweisen auf diese fragwürdige Forschung das ehrenwerte Löffler-Institut als Opfer russischer Propaganda sieht, scheinen sich die Russen 80 Jahre zurück versetzt zu fühlen, als dieses Institut waffenfähige Biokampfstoffe entwickelte:

“Ab 1942 entwickelte die Anstalt gemeinsam mit dem Heereswaffenamt einen Erreger, der Maul-und-Klauenseuche bei Rindern hervorrief. Dieser wurde auf einer Insel im Peipussee im Sommer 1943 erfolgreich getestet. Wenig später standen ein Flüssigpräparat und Trockenmaterial zur Verfügung. Dieses war bei einer Verdünnung von 1:10000 noch immer tödlich, wie Versuche an Rindern bewiesen. Großflächige Versuchsreihen waren 1944 vorgesehen, das Testgelände wurde jedoch von der Roten Armee kurz vorher eingenommen.”

Auch jetzt scheinen russische Streitkräfte gerade noch rechtzeitig gekommen zu sein, den deutschen militärischen Biologen das Handwerk zu legen. Die selbstverständlich nur in Sachen “Biosicherheit” und keinesfalls in “Biowaffen” unterwegs sind und nur sicherheitshalber in diskreten Einrichtungen an der russischen “EU-Außengrenze” operieren….

(wird fortgesetzt)



Notizen vom Ende der unipolaren Welt -15 (14.4.22)

Notizen vom Ende der unipolaren Welt -14 (11.4.22)

Notizen vom Ende der unipolaren Welt – 13 (8.4.22)

Notizen vom Ende der unipolaren Welt -12 (6.4.22)

Notizen vom Ende der unipolaren Welt -11(4.4.22)

Notizen vom Ende der unipolaren Welt -10 (31.3.22)

Notizen vom Ende der unipolaren Welt – 9 (28.3.22)

Notizen vom Ende der unipolaren Welt – 8 (26.03.22)

Notizen vom Ende der unipolaren Welt – 7 (24.03.22)

Notizen vom Ende der unipolaren Welt – 6 (22.03.22)

Notizen vom Ende der unipolaren Welt – 5 (19.3.22)

Notizen vom Ende der unipolaren Welt – 4 (18.03,22)

Notizen vom Ende der unipolaren Welt – 3 (16.03.22)

Notizen vom Ende der unipolaren Welt – 2 (14.03.22)

Notizen vom Ende der unipolaren Welt – 1 (13.03.22)

Das Kriegsmotiv (08.03.22)

Was spricht eigentlich gegen eine militärisch neutrale Ukraine? (6.3.22)

Warum ich noch immer Putinversteher bin (25.02.22)

Das Jugoslawien Russlands in der Ukraine – und NATOstan muss wütend zuschauen (24.02.22)

Die Geduld des Bären ist zu Ende(23.02.22)

Wir sind schon wieder die Guten (17.02.22)

Drei Riesen und die “neue Ära der Multipolarität” (12.02.22)

Frisch aus dem Archiv: Ansichten eines Putinverstehers (18.02.22)

Return of the Kremlmonster: Kuba-Krise reloaded (18.01.22)

Mathias Bröckers/Paul Schreyer: Wir sind IMMER die Guten – Ansichten eines Putinverstehers oder wie der kalte Krieg neu entfacht wird, Westend Verlag (2019)