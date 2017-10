Die geheimen JFK-Akten (3): Der Countdown läuft

Der Countdown läuft, am 26. Oktober müssen die letzten noch geheimen Akten zur Ermordung John F. Kennedys freigegeben werden. Es sei denn, die Geheimdienste behaupten, dass bei bestimmten Akten das Interesse an “nationaler Sicherheit” höher sei als das an öffentlicher Information, dann können die Akten auf weitere Zeit unter Verschluss bleiben. Wegen dieses Hintertürchens ist es noch unklar, welche Files das National Archiv zum Stichtag wirklich freigibt. Roger Stone, einer der Berater Donald Trumps und Autor eines Buchs, das Kennedys Vizepräsident L.B.Johnson als Mastermind des Anschlags sieht, behauptete letzte Woche verbindliche Informationen darüber zu haben, dass die CIA den Präsidenten dränge, bestimmte Akten zurückzuhalten.

Dass Trump einen Deal mit der CIA machen wird, scheint mir wahrscheinlicher als dass er auf die Abgeordneten und Senatoren beider Parteien hört, die eine vollständige Offenlegung fordern. Schon die bereits im Sommer vom National Archive online gestellten ersten Dokumente hatten interessante Puzzlesteine aufgedeckt und sehr viele weitere sind mit der nun fälligen Lieferung zu erwarten. Und zwar solche, die keineswegs die offizielle Geschichte des Einzelschützen Lee Harvey Oswald bestätigen – oder gar den Zauber der einzigen magischen Kugel, die den Präsidenten tötete und dem vor ihm sitzenden Gouverneur ein halbes Dutzend Wunden beibgebracht haben soll – sondern die These untermauern, die meinem Buch über den Fall den Titel gaben: “JFK-Staatsstreich in Amerika”.



Dass die CIA mit der Blockade der gesetzlich vorgeschriebenen Publikation weniger die “nationale Sicherheit” als ihren eigenen Ruf schützen will, liegt auf der Hand – und wäre Trump wirklich der “Sumpfaustrockner”, als der er sich im Wahlkampf angepriesen hat, könnte er mit einem Federstrich sämtliche JFK-Files freigeben und die sinistren Aktivitäten der unsichtbaren Meister in den Tiefen des Staats offenlegen. Deren übergriffige Schweinereien und Verbrechen sind – ähnlich wie im aktuellen Fall des Hollywood-Magnaten Weinstein – unter der Hand ohnehin seit Jahrzehnten bekannt. Ein Ende läßt sich aber nur erreichen, wenn sie aktenkundig und sanktioniert werden. Solange indessen die mörderischen Schweine, die JFK zur Strecke brachten, nicht zumindest in den Geschichtsbüchern auftauchen (weil es für Gerichtsakten wohl zu spät ist), solange lebt ihre Brut weiter unter uns und setzt ihr Treiben unbehelligt fort.

Immerhin versucht die Universität Texas 54 Jahre danach in einem “mock trial”, den nie stattgefundenen Gerichtsprozess gegen Lee Oswald nachzustellen. Eröffnet von dem großartigen Donald-Impersonator Alec Baldwin – der sich im wirklichen Leben natürlich für die Freigabe der Akten ausspricht – soll die Mordanklage an zwei Tagen vor einer Jury verhandelt werden. Auch ohne Kenntnis der noch geheimen JFK-Files bin ich mir aufgrund der bisherigen Aktenlage sicher, was jeder halbwegs kompetente Strafverteidiger bei diesem Verfahren erreichen muss: Lee Harvey Oswald kann den Gerichstsaal als freier Mann verlassen…